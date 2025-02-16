Анна Калинская разгромно проиграла Элине Свитолиной в первом круге турнира в Дубае
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18-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге она потерпела разгромное поражение от украинки Элины Свитолиной (22-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 2:6.
Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
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Анна Калинская
А. Калинская
Матч продолжался 1 час 7 минут. За это время Калинская не выполнила подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из трёх. На счету Свитолиной один эйс, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из семи.
Во втором круге «тысячника» в Дубае Элина Свитолина сыграет с победительницей матча Ребекка Шрамкова (Словакия) — Клара Таусон (Дания).
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