Жоао Фонсека стал первым игроком 2006 года рождения, вышедшим в финал турнира ATP
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99-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека стал первым игроком 2006 года рождения, вышедшим в финал турнира категории ATP. 18-летний бразилец сыграет в финале турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина).
Буэнос-Айрес. Финал
16 февраля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
28
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
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Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
В полуфинале соревнований в Буэнос-Айресе Фонсека обыграл 112-го номера рейтинга из Сербии Ласло Джере. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:1 в пользу бразильца. В финале грунтового турнира Фонсека сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло.
Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 10 по 16 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 688 тыс. Действующим победителем является аргентинец Факундо Диас-Акоста, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл чилийца Николаса Харри.
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