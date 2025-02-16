Жоао Фонсека стал первым игроком 2006 года рождения, вышедшим в финал турнира ATP

99-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека стал первым игроком 2006 года рождения, вышедшим в финал турнира категории ATP. 18-летний бразилец сыграет в финале турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина).

В полуфинале соревнований в Буэнос-Айресе Фонсека обыграл 112-го номера рейтинга из Сербии Ласло Джере. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:1 в пользу бразильца. В финале грунтового турнира Фонсека сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 10 по 16 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 688 тыс. Действующим победителем является аргентинец Факундо Диас-Акоста, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл чилийца Николаса Харри.