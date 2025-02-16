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Жоао Фонсека стал первым игроком 2006 года рождения, вышедшим в финал турнира ATP

Жоао Фонсека стал первым игроком 2006 года рождения, вышедшим в финал турнира ATP
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99-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека стал первым игроком 2006 года рождения, вышедшим в финал турнира категории ATP. 18-летний бразилец сыграет в финале турнира в Буэнос-Айресе (Аргентина).

Буэнос-Айрес. Финал
16 февраля 2025, воскресенье. 22:00 МСК
Франсиско Серундоло
28
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Не начался
1 2 3
         
         
Жоао Фонсека
99
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

В полуфинале соревнований в Буэнос-Айресе Фонсека обыграл 112-го номера рейтинга из Сербии Ласло Джере. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:3), 5:7, 6:1 в пользу бразильца. В финале грунтового турнира Фонсека сыграет с аргентинцем Франсиско Серундоло.

Турнир в Буэнос-Айресе проходит с 10 по 16 февраля. Общий призовой фонд турнира составляет $ 688 тыс. Действующим победителем является аргентинец Факундо Диас-Акоста, который в финальном матче прошлогоднего розыгрыша обыграл чилийца Николаса Харри.

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