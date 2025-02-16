«Всё больше уважения к тебе». Вавассори обратился к Синнеру после его отстранения

Итальянский теннисист Андреа Вавассори поддержал соотечественника первую ракетку мира Янника Синнера после его отстранения на три месяца.

«Ты вернёшься сильнее и храбрее, чем раньше… Те, кто тебя знает, понимают, что у тебя другой менталитет. Что действительно удивляет, так это то, как ты справляешься со всеми трудностями и не обращаешь внимания на критику людей, которые переходят черту. Всё больше и больше уважения к тебе! Вперёд, Янник», — написал Вавассори на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.