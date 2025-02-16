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Карлос Алькарас ответил, общался ли с Рафаэлем Надалем после Кубка Дэвиса — 2024

Карлос Алькарас ответил, общался ли с Рафаэлем Надалем после Кубка Дэвиса — 2024
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что лично не общался с 22-кратным чемпионом мэйджоров Рафаэлем Надалем после его завершения карьеры на Кубке Дэвиса — 2024.

«У нас хорошие отношения. После Кубка Дэвиса я с ним не разговаривал. Правда в том, что он заслуживает того, чтобы жить в мире со своей семьей, наслаждаясь мелочами, которыми он, возможно, не мог наслаждаться, когда играл.

Для меня он был отличным источником вдохновения и продолжает оставаться таковым. У меня пока не было возможности поговорить с ним, но я уверен, что придёт время и мы спишемся. Да, я видел, как он поздравлял меня в социальных сетях, но лично мы ещё не общались», — приводит слова Алькараса AS.

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