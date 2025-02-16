Уго Умбер стал чемпионом турнира ATP-250 в Марселе
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17-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В финале он обыграл 96-ю ракетку мира Хамада Меджедовича из Сербии. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.
Марсель. Финал
16 февраля 2025, воскресенье. 17:40 МСК
96
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
0 : 2
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17
Уго Умбер
У. Умбер
Встреча продолжалась 1 час 41 минуту. В её рамках Умбер 13 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Меджедовича четыре эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из двух.
Отметим, Умбер выиграл свой седьмой финал категории ATP из девяти. Французский теннисист защитил титул турнира в Марселе.
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