«Рад вернуть свой титул». Уго Умбер прокомментировал победу на турнире в Марселе

17-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). В финале он обыграл 96-ю ракетку мира Хамада Меджедовича из Сербии. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

«Это было нелегко. Он играл очень хорошо, и я рад вернуть свой титул. Я так горжусь этим. Возможно, лучший титул, потому что в начале турнира я был немного напряжён. Защищать его было непросто. Это многое значит для меня, потому что турнир был во Франции. Приятно вернуться в Марсель. Мне нравится играть здесь. Болельщики были такими хорошими, они придали мне сил выиграть все четыре матча, так что спасибо им», — сказал Умбер после матча.

Отметим, что Умбер выиграл свой седьмой финал категории ATP из девяти. Французский теннисист защитил титул турнира в Марселе.