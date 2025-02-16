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«Рад вернуть свой титул». Уго Умбер прокомментировал победу на турнире в Марселе

«Рад вернуть свой титул». Уго Умбер прокомментировал победу на турнире в Марселе
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17-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Марселе (Франция). В финале он обыграл 96-ю ракетку мира Хамада Меджедовича из Сербии. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4.

Марсель. Финал
16 февраля 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Хамад Меджедович
96
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Уго Умбер
17
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«Это было нелегко. Он играл очень хорошо, и я рад вернуть свой титул. Я так горжусь этим. Возможно, лучший титул, потому что в начале турнира я был немного напряжён. Защищать его было непросто. Это многое значит для меня, потому что турнир был во Франции. Приятно вернуться в Марсель. Мне нравится играть здесь. Болельщики были такими хорошими, они придали мне сил выиграть все четыре матча, так что спасибо им», — сказал Умбер после матча.

Отметим, что Умбер выиграл свой седьмой финал категории ATP из девяти. Французский теннисист защитил титул турнира в Марселе.

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