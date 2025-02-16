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Эмма Радукану уверенно обыграла Саккари в первом круге турнира в Дубае

Эмма Радукану уверенно обыграла Саккари в первом круге турнира в Дубае
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Чемпионка US Open — 2021, 60-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану успешно стартовала на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге она одержала уверенную победу над представительницей Греции Марией Саккари (29-й номер рейтинга) — 6:4, 6:2.

Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2025, воскресенье. 19:05 МСК
Мария Саккари
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Матч продолжался 1 час 20 минут. За это время Радукану выполнила три подачи навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Саккари два эйса, одна двойная ошибка и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

Во втором круге «тысячника» в Дубае Эмма Радукану сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

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