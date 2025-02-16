Меджедович обратился к Умберу после поражения в финале турнира в Марселе

96-я ракетка мира Хамад Меджедович из Сербии высказался о поражении в финале турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В матче за титул он уступил французу Уго Умберу со счётом 6:7, 4:6.

«Я хотел бы поздравить Уго, ты играешь потрясающе, так что удачи тебе в будущем. Благодарю свою команду за то, что были со мной. К сожалению, мы не выиграли, но спасибо вам за всё. Также спасибо моей семье, которая осталась дома», — сказал Меджедович после матча.

Отметим, что на пути к финалу сербский теннисист обыграл Даниила Медведева. Умбер выиграл свой седьмой финал категории ATP из девяти. Французский теннисист защитил титул турнира в Марселе.