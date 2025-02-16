Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Меджедович обратился к Умберу после поражения в финале турнира в Марселе

Меджедович обратился к Умберу после поражения в финале турнира в Марселе
Комментарии

96-я ракетка мира Хамад Меджедович из Сербии высказался о поражении в финале турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В матче за титул он уступил французу Уго Умберу со счётом 6:7, 4:6.

Марсель. Финал
16 февраля 2025, воскресенье. 17:40 МСК
Хамад Меджедович
96
Сербия
Хамад Меджедович
Х. Меджедович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Уго Умбер
17
Франция
Уго Умбер
У. Умбер

«Я хотел бы поздравить Уго, ты играешь потрясающе, так что удачи тебе в будущем. Благодарю свою команду за то, что были со мной. К сожалению, мы не выиграли, но спасибо вам за всё. Также спасибо моей семье, которая осталась дома», — сказал Меджедович после матча.

Отметим, что на пути к финалу сербский теннисист обыграл Даниила Медведева. Умбер выиграл свой седьмой финал категории ATP из девяти. Французский теннисист защитил титул турнира в Марселе.

Материалы по теме
Уго Умбер стал чемпионом турнира ATP-250 в Марселе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android