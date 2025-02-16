«Незаслуженно списали». Ольховский считает, что Медведеву рано завершать карьеру

Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался о поражении соотечественника Даниила Медведева в полуфинале турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция) от серба Хамада Меджедовича, занимающего 96-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3:6, 2:6.
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«Сейчас у Дани сложный период, он неудачно начал сезон. Многие псевдоэксперты стали говорить, что ему пора завершать карьеру. Я с этим категорически не согласен, ему ещё рано заканчивать, об этом и речи быть не может. Игра у него есть, несмотря на поражения, видно, что это игрок высокого уровня, но ему ещё надо набрать форму. Человека уже практически списали со счётов и, на мой взгляд, абсолютно незаслуженно», — приводит слова Ольховского ТАСС.
Медведев впервые в карьере проиграл игрокам вне топ-60 в основной сетке трёх турниров ATP и турниров «Большого шлема» подряд.
Напомним, ранее Медведев проиграл 92-й ракетке мира Маттии Беллуччи в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), а также уступил американцу Лёнеру Тину (121) во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025.
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