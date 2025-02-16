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Турнир WTA-1000 в Дубае: результаты игрового дня 16 февраля

Турнир WTA-1000 в Дубае: результаты игрового дня 16 февраля
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Сегодня, 16 февраля, в Дубае (ОАЭ) стартовал хардовый турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами наиболее заметных матчей первого игрового дня.

Теннис. WTA-1000, Дубай. Первый круг, 16 февраля. Результаты:

  • Элисе Мертенс (Бельгия) — Лейла Фернандес (Канада) — 6:2, 6:2.
  • Лулу Сун (Новая Зеландия) — Паула Бадоса (Испания) — 3:6, 4:6.
  • Линда Носкова (Чехия) — Юлия Путинцева (Казахстан) — 6:2, 7:6.
  • Белинда Бенчич (Швейцария) — Аои Ито (Япония) — 6:0, 6:2.
  • Людмила Самсонова (Россия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:2, 6:2.
  • Маркета Вондроушова (Чехия) — Каролин Гарсия (Франция) — 6:2, 6:2.
  • Элина Свитолина (Украина) — Анна Калинская (Россия) — 6:1, 6:2.
  • Мария Саккари (Греция) — Эмма Радукану (Великобритания) — 4:6, 2:6.
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