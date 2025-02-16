Российская теннисистка Анна Калинская покинет топ-30 рейтинга WTA после неудачного выступления на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге 18-я ракетка мира потерпела разгромное поражение от украинки Элины Свитолиной (22-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 2:6.

Калинская не смогла защитить очки, ранее заработанные в Дубае. В прошлом году российская теннисистка дошла до финала турнира, уступив в матче за титул итальянке Жасмин Паолини — 6:4, 5:7, 5:7.

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Во втором круге Свитолина сыграет с победительницей матча Ребекка Шрамкова (Словакия) — Клара Таусон (Дания).