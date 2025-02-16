«Горжусь своим выступлением». Радукану — о победе в первом круге на турнире в Дубае

Чемпионка US Open — 2021, 60-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу над представительницей Греции Марией Саккари (29-й номер рейтинга) в первом круге турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.

«Я очень довольна тем, как сыграла с Марией. Она топовая теннисистка, которая раньше занимала третье место в мире. Действительно горжусь своим выступлением. Думаю, в каком-то смысле мы играем довольно схоже. Она тоже атлетична. Но я не собираюсь раскрывать все свои тактики (смеётся)», — сказала Радукану после матча.

Во втором круге «тысячника» в Дубае Эмма Радукану сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.