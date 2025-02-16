«Горжусь своим выступлением». Радукану — о победе в первом круге на турнире в Дубае
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Чемпионка US Open — 2021, 60-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану прокомментировала победу над представительницей Греции Марией Саккари (29-й номер рейтинга) в первом круге турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). Встреча завершилась со счётом 6:4, 6:2.
Дубай (ж). 1-й круг
16 февраля 2025, воскресенье. 19:05 МСК
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
0 : 2
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|3
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Эмма Радукану
Э. Радукану
«Я очень довольна тем, как сыграла с Марией. Она топовая теннисистка, которая раньше занимала третье место в мире. Действительно горжусь своим выступлением. Думаю, в каком-то смысле мы играем довольно схоже. Она тоже атлетична. Но я не собираюсь раскрывать все свои тактики (смеётся)», — сказала Радукану после матча.
Во втором круге «тысячника» в Дубае Эмма Радукану сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.
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