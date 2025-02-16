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Ольховский: Синнер будет одним из претендентов на титул «Ролан Гаррос»

Ольховский: Синнер будет одним из претендентов на титул «Ролан Гаррос»
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Победитель двух турниров «Большого шлема» в парном разряде, советский и российский теннисист Андрей Ольховский высказался о соглашении между трёхкратным чемпионом ТБШ, первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Ничего страшного в пропуске трёх месяцев нет. Несколько крупных турниров он пропустит, но форму не растеряет, так что никак это на нём не отразится. Для игрока высокого уровня, коим он является, это не критично. На «Ролан Гаррос» он уже сможет сыграть и будет там одним из претендентов на победу», — приводит слова Ольховского ТАСС.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.

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