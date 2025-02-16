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Дмитрий Губерниев объяснил, почему Синнер избежал длительной дисквалификации за допинг

Дмитрий Губерниев объяснил, почему Синнер избежал длительной дисквалификации за допинг
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Российский ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев высказался о соглашении между трёхкратным чемпионом ТБШ, первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером и Всемирным антидопинговым агентством (ВАДА).

«Синнер здорово защищается, а Камила Валиева нет. Человек предусматривает все варианты защиты. Не думаю, что там какие-то двойные стандарты. Просто нужно выстраивать линию обороны грамотно. Это же всё-таки состязательный процесс: обвинение против защиты. Поэтому здесь можно завидовать Синнеру. Безусловно, он допингист, но его команда блестяще работает в юридическом поле, в медийном поле, во внесоревновательном поле», – сказал Губерниев в интервью Metaratings.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.

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