18-летний Жоао Фонсека выиграл турнир ATP-250 в Буэнос-Айресе

99-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). В финале он обыграл 28-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:1).

Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время Фонсека выполнил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Серундоло выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх возможных.

По итогам турнира в Буэнос-Айресе 18-летний бразилец обновит наивысшую позицию и станет 68-й ракеткой мира. Отметим, что это дебютный титул Фонсеки на уровне ATP.