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18-летний Жоао Фонсека выиграл турнир ATP-250 в Буэнос-Айресе

18-летний Жоао Фонсека выиграл турнир ATP-250 в Буэнос-Айресе
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99-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). В финале он обыграл 28-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:1).

Буэнос-Айрес. Финал
16 февраля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Франсиско Серундоло
28
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		7 7
         
Жоао Фонсека
99
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Матч продолжался 1 час 48 минут. За это время Фонсека выполнил четыре эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Серундоло выполнил три подачи навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из четырёх возможных.

По итогам турнира в Буэнос-Айресе 18-летний бразилец обновит наивысшую позицию и станет 68-й ракеткой мира. Отметим, что это дебютный титул Фонсеки на уровне ATP.

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