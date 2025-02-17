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Жоао Фонсека вошёл в четвёрку самых молодых чемпионов ATP в XXI веке

Жоао Фонсека вошёл в четвёрку самых молодых чемпионов ATP в XXI веке
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99-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека стал четвёртым по возрасту чемпионом турнира категории ATP в XXI веке. В финале турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина) 18-летний бразилец обыграл 28-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:1).

Буэнос-Айрес. Финал
16 февраля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Франсиско Серундоло
28
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		7 7
         
Жоао Фонсека
99
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

Лишь три теннисиста опередили Фонсеку по данному показателю: Рафаэль Надаль (Испания), Карлос Алькарас (Испания) и Кей Нисикори (Япония).

По итогам турнира в Буэнос-Айресе бразильский теннисист обновит наивысшую позицию и станет 68-й ракеткой мира. Отметим, что это дебютный титул Фонсеки на уровне ATP.

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