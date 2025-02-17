«Моя мечта — просто играть в теннис». Фонсека — о титуле в Буэнос-Айресе

99-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). В финале он обыграл 28-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:1).
|1
|2
|3
|
|6 1
|
|7 7
«Невероятная неделя. Даже в Аргентине бразильцы болеют за меня. Это потрясающе. Каждый хочет такой поддержки от своей страны. То, что я здесь, просто невероятно. Хочу поблагодарить своих друзей и спонсоров за то, что они помогли мне осуществить мечту. Моя настоящая мечта — играть в теннис. Конечно, я хочу быть номером один и выигрывать турниры «Большого шлема». Но моя мечта — просто играть в теннис», — сказал Фонсека в интервью на корте.
По итогам турнира в Буэнос-Айресе 18-летний бразилец обновит наивысшую позицию и станет 68-й ракеткой мира. Отметим, что это дебютный титул Фонсеки на уровне ATP.
- 17 февраля 2025
-
01:21
-
00:59
-
00:53
-
00:27
- 16 февраля 2025
-
23:57
-
23:46
-
22:51
-
22:21
-
21:50
-
21:23
-
21:01
-
20:49
-
20:41
-
20:36
-
20:00
-
19:26
-
19:01
-
18:58
-
18:47
-
18:47
-
18:38
-
18:38
-
18:25
-
17:54
-
16:56
-
16:45
-
16:39
-
16:12
-
15:55
-
14:59
-
14:52
-
14:48
-
14:07
-
14:00
-
13:31