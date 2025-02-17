«Моя мечта — просто играть в теннис». Фонсека — о титуле в Буэнос-Айресе

99-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). В финале он обыграл 28-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:1).

«Невероятная неделя. Даже в Аргентине бразильцы болеют за меня. Это потрясающе. Каждый хочет такой поддержки от своей страны. То, что я здесь, просто невероятно. Хочу поблагодарить своих друзей и спонсоров за то, что они помогли мне осуществить мечту. Моя настоящая мечта — играть в теннис. Конечно, я хочу быть номером один и выигрывать турниры «Большого шлема». Но моя мечта — просто играть в теннис», — сказал Фонсека в интервью на корте.

По итогам турнира в Буэнос-Айресе 18-летний бразилец обновит наивысшую позицию и станет 68-й ракеткой мира. Отметим, что это дебютный титул Фонсеки на уровне ATP.