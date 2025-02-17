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«Моя мечта — просто играть в теннис». Фонсека — о титуле в Буэнос-Айресе

«Моя мечта — просто играть в теннис». Фонсека — о титуле в Буэнос-Айресе
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99-я ракетка мира бразильский теннисист Жоао Фонсека прокомментировал победу на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). В финале он обыграл 28-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:1).

Буэнос-Айрес. Финал
16 февраля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Франсиско Серундоло
28
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		7 7
         
Жоао Фонсека
99
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

«Невероятная неделя. Даже в Аргентине бразильцы болеют за меня. Это потрясающе. Каждый хочет такой поддержки от своей страны. То, что я здесь, просто невероятно. Хочу поблагодарить своих друзей и спонсоров за то, что они помогли мне осуществить мечту. Моя настоящая мечта — играть в теннис. Конечно, я хочу быть номером один и выигрывать турниры «Большого шлема». Но моя мечта — просто играть в теннис», — сказал Фонсека в интервью на корте.

По итогам турнира в Буэнос-Айресе 18-летний бразилец обновит наивысшую позицию и станет 68-й ракеткой мира. Отметим, что это дебютный титул Фонсеки на уровне ATP.

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