Карлос Алькарас поздравил Жоао Фонсеку с первым титулом в карьере
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил 99-ю ракетку мира бразильского теннисиста Жоао Фонсеку с победой на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). В финале Фонсека обыграл 28-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:1).
Буэнос-Айрес. Финал
16 февраля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
28
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 1
|
|7 7
99
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
«Невероятный Жоао! От всей души поздравляю!» — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.
По итогам турнира в Буэнос-Айресе 18-летний бразилец обновит наивысшую позицию и станет 68-й ракеткой мира. Отметим, что это дебютный титул Фонсеки на уровне ATP.
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