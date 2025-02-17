Карлос Алькарас поздравил Жоао Фонсеку с первым титулом в карьере

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поздравил 99-ю ракетку мира бразильского теннисиста Жоао Фонсеку с победой на турнире категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина). В финале Фонсека обыграл 28-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:1).

«Невероятный Жоао! От всей души поздравляю!» — написал Алькарас на своей странице в социальных сетях.

По итогам турнира в Буэнос-Айресе 18-летний бразилец обновит наивысшую позицию и станет 68-й ракеткой мира. Отметим, что это дебютный титул Фонсеки на уровне ATP.