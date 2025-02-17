Миомир Кецманович выиграл турнир в Делрэй-Бич, победив в финале Алехандро Давидович-Фокину

В ночь с 16 на 17 февраля мск на проходящем в Делрэй-Бич (США, штат Флорида) мужском хардовом турнире категории ATP-250 завершился финальный матч в одиночном разряде между 56-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем из Сербии (седьмой посев на турнире) и 60-м в мировом рейтинге испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (восьмой посев). Встреча закончилась победой Кецмановича в трёх сетах — 3:6, 6:1, 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Кецманович восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Давидович-Фокина выполнил один эйс при двух двойных ошибках и выиграл за матч два брейк-пойнта из семи заработанных.

Видео: События 2024 года в теннисе