Миомир Кецманович выиграл турнир в Делрэй-Бич, победив в финале Алехандро Давидович-Фокину
Поделиться
В ночь с 16 на 17 февраля мск на проходящем в Делрэй-Бич (США, штат Флорида) мужском хардовом турнире категории ATP-250 завершился финальный матч в одиночном разряде между 56-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем из Сербии (седьмой посев на турнире) и 60-м в мировом рейтинге испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (восьмой посев). Встреча закончилась победой Кецмановича в трёх сетах — 3:6, 6:1, 7:5.
Делрэй-Бич. Финал
16 февраля 2025, воскресенье. 23:10 МСК
60
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|5
|
|6
|7
56
Миомир Кецманович
М. Кецманович
Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Кецманович восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Давидович-Фокина выполнил один эйс при двух двойных ошибках и выиграл за матч два брейк-пойнта из семи заработанных.
Видео: События 2024 года в теннисе
Материалы по теме
Комментарии
- 17 февраля 2025
-
01:21
-
00:59
-
00:53
-
00:27
- 16 февраля 2025
-
23:57
-
23:46
-
22:51
-
22:21
-
21:50
-
21:23
-
21:01
-
20:49
-
20:41
-
20:36
-
20:00
-
19:26
-
19:01
-
18:58
-
18:47
-
18:47
-
18:38
-
18:38
-
18:25
-
17:54
-
16:56
-
16:45
-
16:39
-
16:12
-
15:55
-
14:59
-
14:52
-
14:48
-
14:07
-
14:00
-
13:31