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Алехандро Давидович-Фокина — Миомир Кецманович, 16 февраля 2025, счет 1:2 (6:3, 1:6, 5:7), финал ATP-250 в Делрэй-Бич

Миомир Кецманович выиграл турнир в Делрэй-Бич, победив в финале Алехандро Давидович-Фокину
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В ночь с 16 на 17 февраля мск на проходящем в Делрэй-Бич (США, штат Флорида) мужском хардовом турнире категории ATP-250 завершился финальный матч в одиночном разряде между 56-й ракеткой мира Миомиром Кецмановичем из Сербии (седьмой посев на турнире) и 60-м в мировом рейтинге испанцем Алехандро Давидович-Фокиной (восьмой посев). Встреча закончилась победой Кецмановича в трёх сетах — 3:6, 6:1, 7:5.

Делрэй-Бич. Финал
16 февраля 2025, воскресенье. 23:10 МСК
Алехандро Давидович-Фокина
60
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		1 5
3 		6 7
         
Миомир Кецманович
56
Сербия
Миомир Кецманович
М. Кецманович

Продолжительность матча составила 2 часа 12 минут. Кецманович восемь раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре из шести брейк-пойнтов. Давидович-Фокина выполнил один эйс при двух двойных ошибках и выиграл за матч два брейк-пойнта из семи заработанных.

Календарь турнира ATP-250 в Делрэй-Бич
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