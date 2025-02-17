Жоао Фонсека стал самым молодым южноамериканцем с 1990 года, выигравшим турнир ATP
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99-я ракетка мира, 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека стал самым молодым представителем Южной Америки, выигравшим турнир ATP с момента введения действующего формата «Мастерс» в 1990 году, сообщает Opta в социальной сети X.
Буэнос-Айрес. Финал
16 февраля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
28
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
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99
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека
16 февраля Фонсека стал победителем грунтового турнира категории ATP-250 в Буэнос-Айресе (Аргентина), переиграв в финале 28-ю ракетку мира аргентинца Франсиско Серундоло — 6:4, 7:6 (7:1). Свой первый в карьере турнир ATP бразилец выиграл в возрасте 18 лет и 179 дней.
Ранее Фонсека на Australian Open — 2025 впервые в карьере дошёл до второго круга ТБШ, переиграв в первом круге посеянного под девятым номером российского теннисиста Андрея Рублёва.
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