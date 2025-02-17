Жоао Фонсека повторил достижение Рафаэля Надаля на турнире в Буэнос-Айресе

99-я ракетка мира, 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека стал пятым теннисистом с 2001 года, который выиграл у четырёх соперников из Аргентины на пути к победе на турнире в столице страны Буэнос-Айресе, сообщает Opta. Ранее в XXI веке такое удавалось только Гильермо Кориа, Хуану Монако, Николасу Альмагро и Рафаэлю Надалю.

В первом круге грунтового турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе соперником Фонсеки стал посеянный под восьмым номером аргентинец Томас Мартин Этчеверри (6:3, 6:3), во втором — его соотечественник Федерико Кория (2:6, 6:4, 6:2). В четвертьфинале бразилец переиграл Мариано Навоне (3:6, 6:4, 7:5). В финале Жоао Фонсека одолел посеянного под пятым номером Франсиско Серундоло — 6:4, 7:6 (7:1).

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