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Жоао Фонсека повторил достижение Рафаэля Надаля на турнире в Буэнос-Айресе

Жоао Фонсека повторил достижение Рафаэля Надаля на турнире в Буэнос-Айресе
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99-я ракетка мира, 18-летний бразильский теннисист Жоао Фонсека стал пятым теннисистом с 2001 года, который выиграл у четырёх соперников из Аргентины на пути к победе на турнире в столице страны Буэнос-Айресе, сообщает Opta. Ранее в XXI веке такое удавалось только Гильермо Кориа, Хуану Монако, Николасу Альмагро и Рафаэлю Надалю.

Буэнос-Айрес. Финал
16 февраля 2025, воскресенье. 22:05 МСК
Франсиско Серундоло
28
Аргентина
Франсиско Серундоло
Ф. Серундоло
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 1
6 		7 7
         
Жоао Фонсека
99
Бразилия
Жоао Фонсека
Ж. Фонсека

В первом круге грунтового турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе соперником Фонсеки стал посеянный под восьмым номером аргентинец Томас Мартин Этчеверри (6:3, 6:3), во втором — его соотечественник Федерико Кория (2:6, 6:4, 6:2). В четвертьфинале бразилец переиграл Мариано Навоне (3:6, 6:4, 7:5). В финале Жоао Фонсека одолел посеянного под пятым номером Франсиско Серундоло — 6:4, 7:6 (7:1).

Календарь турнира ATP-250 в Буэнос-Айресе
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