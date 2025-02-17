Рейтинг WTA от 17 февраля: Касаткина поднялась на одну строку, Андреева впервые стала 14-й

Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала обновлённый рейтинг в женском одиночном разряде на своём официальном сайте. Среди россиянок самую высокую строчку по-прежнему занимает Дарья Касаткина, которая поднялась с 12-го на 11-е место. Диана Шнайдер так и занимает 13-ю строчку. Также Мирра Андреева впервые в своей карьере поднялась на 14-е место. Анна Калинская опустилась с 18-й строчки на 19-ю.

Первой ракеткой мира остаётся белорусская теннисистка Арина Соболенко. На втором месте расположилась спортсменка из Польши Ига Швёнтек. Тройку лидеров замыкает Кори Гауфф из США.

Рейтинг WTA от 17 февраля:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8966 очков.

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8160.

3 (3). Кори Гауфф (США) — 6538.

4 (4). Жасмин Паолини (Италия) — 5398.

5 (5). Джессика Пегула (США) — 5076.

6 (6). Мэдисон Киз (США) — 4680.

7 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4153.

8 (8) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 3985.

9 (9). Эмма Наварро (США) — 3649.

10 (10). Паула Бадоса (Испания) — 3588…

11 (12). Дарья Касаткина (Россия) — 3116.

13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 2853…

14 (15). Мирра Андреева (Россия) — 2730…

19 (18). Анна Калинская (Россия) — 2304…

22 (26). Екатерина Александрова (Россия) — 2158…

25 (23). Людмила Самсонова (Россия) — 2000…

33 (31). Анастасия Потапова (Россия) — 1619…

36 (25). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1510.

50 (52). Вероника Кудерметова (Россия) — 1131…

60 (59). Полина Кудерметова (Россия) — 1004…

72 (70). Камилла Рахимова (Россия) — 922.

73 (72). Анна Блинкова (Россия) — 916…

94 (81). Эрика Андреева (Россия) — 775.