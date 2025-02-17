Даниил Медведев обошёл Новака Джоковича в обновлённом рейтинге ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) на своём официальном сайте опубликовала обновлённый рейтинг в мужском одиночном разряде.

Лучшим из россиян всё так же остаётся Даниил Медведев, который поднялся с восьмой строчки на шестую. Андрей Рублёв по-прежнему занимает 10-е место, Карен Хачанов — 21-е.

Лидером рейтинга остаётся итальянец Янник Синнер, недавно получивший трёхмесячную дисквалификацию. Вторую строчку занимает немец Александр Зверев, на третьей находится испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг АТР от 17 февраля:

(1). Янник Синнер (Италия) — 11 330 очков. (2). Александр Зверев (Германия) — 8135. (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7410. (4). Тейлор Фриц (США) — 4900. (5). Каспер Рууд (Норвегия) — 4480. (8). Даниил Медведев (Россия) — 3930. (7). Новак Джокович (Сербия) — 3900. (6). Алекс де Минор (Австралия) — 3735. (9). Томми Пол (США) — 3445. (10). Андрей Рублёв (Россия) — 3280…

21. (21). Карен Хачанов (Россия) — 2210…

71. (70). Роман Сафиуллин (Россия) — 823.

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