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Турнир WTA-1000 в Дубае: расписание игрового дня 17 февраля

Турнир WTA-1000 в Дубае: расписание игрового дня 17 февраля
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Сегодня, 17 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжается хардовый турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго игрового дня на соревнованиях в ОАЭ.

Теннис. WTA-1000, Дубай. Первый круг, 17 февраля (время московское)

  • 10:00. Диана Шнайдер (Россия) — Магдалена Френх (Польша).
  • 10:00. Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) — Анастасия Потапова (Россия).
  • 11:30. Дарья Касаткина (Россия) — Сорана Кырстя (Румыния).
  • 11:30. Катержина Синякова (Чехия) — Марта Костюк (Украина).
  • 13:00. Виктория Азаренко (Беларусь) — Ангелина Калинина (Украина).
  • 16:00. Екатерина Александрова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия).
  • 19:00. Элина Аванесян (Армения) — Мирра Андреева (Россия).
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