Турнир WTA-1000 в Дубае: расписание игрового дня 17 февраля

Сегодня, 17 февраля, в Дубае (ОАЭ) продолжается хардовый турнир категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием наиболее заметных матчей второго игрового дня на соревнованиях в ОАЭ.

Теннис. WTA-1000, Дубай. Первый круг, 17 февраля (время московское)