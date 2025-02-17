Турнир ATP-500 в Дохе: расписание игрового дня 17 февраля

Сегодня, 17 февраля, стартует турнир категории ATP-500 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого игрового дня.

Теннис. ATP-500, Доха. Первый круг, 17 февраля (время московское):

14:30. Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Хэйди Хабиб (Ливан).

16:00. Иржи Легечка (Чехия) — Григор Димитров (Болгария).

17:30. Карлос Алькарас (Испания) — Марин Чилич (Хорватия).

17:30. Фабиан Марожан (Венгрия) — Азиз Дугаз (Тунис).

19:00. Алексей Попырин (Австралия) — Джек Дрейпер (Великобритания).

Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.