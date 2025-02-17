Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Турнир ATP-500 в Дохе: расписание игрового дня 17 февраля

Турнир ATP-500 в Дохе: расписание игрового дня 17 февраля
Комментарии

Сегодня, 17 февраля, стартует турнир категории ATP-500 в Дохе (Катар). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого игрового дня.

Теннис. ATP-500, Доха. Первый круг, 17 февраля (время московское):

  • 14:30. Кристофер О'Коннелл (Австралия) — Хэйди Хабиб (Ливан).
  • 16:00. Иржи Легечка (Чехия) — Григор Димитров (Болгария).
  • 17:30. Карлос Алькарас (Испания) — Марин Чилич (Хорватия).
  • 17:30. Фабиан Марожан (Венгрия) — Азиз Дугаз (Тунис).
  • 19:00. Алексей Попырин (Австралия) — Джек Дрейпер (Великобритания).

Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика.

Календарь турнира в Дохе
Сетка турнира в Дохе
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android