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Дарья Касаткина — Сорана Кырстя: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Дохе

Дарья Касаткина — Сорана Кырстя: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Дохе
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Сегодня, 17 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится матч первого круга турнира категории WTA-1000, в котором встретятся 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и румынка Сорана Кырстя, занимающая 89-ю строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, который начнётся не ранее 11:30 мск.

Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 11:30 МСК
Дарья Касаткина
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Счёт личных встреч равный — 2-2. Касаткина выиграла на грунте Мадрида-2018 и на харде Абу-Даби-2024, Кырстя победила на грунте «Ролан Гаррос» — 2021 и на харде Майами-2024. Все матчи между ними были двухсетовыми.

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини.

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