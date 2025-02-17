Дарья Касаткина — Сорана Кырстя: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Дохе

Сегодня, 17 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится матч первого круга турнира категории WTA-1000, в котором встретятся 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина и румынка Сорана Кырстя, занимающая 89-ю строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, который начнётся не ранее 11:30 мск.

Счёт личных встреч равный — 2-2. Касаткина выиграла на грунте Мадрида-2018 и на харде Абу-Даби-2024, Кырстя победила на грунте «Ролан Гаррос» — 2021 и на харде Майами-2024. Все матчи между ними были двухсетовыми.

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини.