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Турнир ATP-500 в Рио-де-Жанейро: расписание игрового дня 17 февраля

Турнир ATP-500 в Рио-де-Жанейро: расписание игрового дня 17 февраля
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Сегодня, 17 февраля, стартует турнир категории ATP-500 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием матчей первого игрового дня.

Теннис. ATP-500, Рио-де-Жанейро. Первый круг, 17 февраля (время московское):

22:30. Александр Шевченко (Казахстан) — Фелипе Мелигени-Альвес (Бразилия).

23:30. Хуан-Мануэль Серундоло (Аргентина) — Николас Харри (Чили).

Календарь турнира в Рио-де-Жанейро
Сетка турнира в Рио-де-Жанейро

Общий призовой фонд турнира в Рио-де-Жанейро составляет $ 2 396 155. Действующим победителем является аргентинец Себастьян Баэс. Турнир пройдёт с 17 по 23 февраля. Отметим, что в основной сетке не заявлено ни одного российского теннисиста.

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