Чемпионская гонка АТР: Даниил Медведев вошёл в топ-55, лидирует Синнер

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Список возглавляет итальянец Янник Синнер. После выхода в полуфинал турнира в Марселе (Франция) россиянин Даниил Медведев поднялся в топ-55.

Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.

Чемпионская гонка ATP от 17 февраля:

1. Янник Синнер (Италия) — 2000 очков.

2. Александр Зверев (Германия) — 1335.

3. Карлос Алькарас (Испания) — 900.

4. Новак Джокович (Сербия) — 850.

4. Бен Шелтон (США) — 850.

6. Алекс де Минор (Австралия) — 785.

7. Томми Пол (США) — 700.

8. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 605.

9. Денис Шаповалов (Канада) — 575.

10. Лоренцо Сонего (Италия) — 500.

46 (38). Андрей Рублёв (Россия) — 210.

55 (91). Даниил Медведев (Россия) — 200.

102 (89). Карен Хачанов (Россия) — 100.