Чемпионская гонка АТР: Даниил Медведев вошёл в топ-55, лидирует Синнер

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновлённый рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Список возглавляет итальянец Янник Синнер. После выхода в полуфинал турнира в Марселе (Франция) россиянин Даниил Медведев поднялся в топ-55.
Напомним, первые восемь теннисистов рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате ATP.
Чемпионская гонка ATP от 17 февраля:
1. Янник Синнер (Италия) — 2000 очков.
2. Александр Зверев (Германия) — 1335.
3. Карлос Алькарас (Испания) — 900.
4. Новак Джокович (Сербия) — 850.
4. Бен Шелтон (США) — 850.
6. Алекс де Минор (Австралия) — 785.
7. Томми Пол (США) — 700.
8. Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 605.
9. Денис Шаповалов (Канада) — 575.
10. Лоренцо Сонего (Италия) — 500.
46 (38). Андрей Рублёв (Россия) — 210.
55 (91). Даниил Медведев (Россия) — 200.
102 (89). Карен Хачанов (Россия) — 100.