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Чемпионская гонка WTA: Александрова поднялась в топ-5, Мирра Андреева выпала из топ-20

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Список возглавляет победительница Australian Open — 2025 американка Мэдисон Киз. В топ-10 входит одна российская теннисистка — Екатерина Александрова, занимающая пятую строчку.

Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате WTA.

Чемпионская гонка WTA от 17 февраля:

1. (1) Мэдисон Киз (США) — 2554 очков.

2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) — 1800.

3. (3) Ига Швёнтек (Польша) — 1105.

4 (76). Аманда Анисимова (США) — 1125.

5 (9). Екатерина Александрова — 961.

6. (4) Кори Гауфф (США) — 940.

7. (6) Паула Бадоса (Испания) — 907.

8 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 857.

9 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 800.

10 (110). Елена Остапенко (Латвия) — 722.

17 (22). Дарья Касаткина (Россия) — 529.

20 (15). Полина Кудерметова (Россия) — 509.

21 (19). Мирра Андреева (Россия) — 500.

22 (14). Диана Шнайдер (Россия) — 499.

24 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 491.

25 (16). Анастасия Потапова (Россия) — 488.

29 (27). Вероника Кудерметова (Россия) — 398.

35 (38). Людмила Самсонова (Россия) — 332.

39 (32). Анна Блинкова (Россия) — 300.

88 (82). Анастасия Захарова (Россия) — 113.

89 (94). Анна Калинская (Россия) — 110.

100 (96). Алина Корнеева (Россия) — 100.