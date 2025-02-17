Чемпионская гонка WTA: Александрова поднялась в топ-5, Мирра Андреева выпала из топ-20

Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила рейтинг Чемпионской гонки в одиночном разряде. Список возглавляет победительница Australian Open — 2025 американка Мэдисон Киз. В топ-10 входит одна российская теннисистка — Екатерина Александрова, занимающая пятую строчку.
Напомним, первые восемь теннисисток рейтинга в конце года примут участие в Итоговом чемпионате WTA.
Чемпионская гонка WTA от 17 февраля:
1. (1) Мэдисон Киз (США) — 2554 очков.
2. (2) Арина Соболенко (Беларусь) — 1800.
3. (3) Ига Швёнтек (Польша) — 1105.
4 (76). Аманда Анисимова (США) — 1125.
5 (9). Екатерина Александрова — 961.
6. (4) Кори Гауфф (США) — 940.
7. (6) Паула Бадоса (Испания) — 907.
8 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) — 857.
9 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 800.
10 (110). Елена Остапенко (Латвия) — 722.
17 (22). Дарья Касаткина (Россия) — 529.
20 (15). Полина Кудерметова (Россия) — 509.
21 (19). Мирра Андреева (Россия) — 500.
22 (14). Диана Шнайдер (Россия) — 499.
24 (13). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 491.
25 (16). Анастасия Потапова (Россия) — 488.
29 (27). Вероника Кудерметова (Россия) — 398.
35 (38). Людмила Самсонова (Россия) — 332.
39 (32). Анна Блинкова (Россия) — 300.
88 (82). Анастасия Захарова (Россия) — 113.
89 (94). Анна Калинская (Россия) — 110.
100 (96). Алина Корнеева (Россия) — 100.