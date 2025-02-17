Александрова — Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Дохе

Сегодня, 17 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится матч первого круга турнира категории WTA-1000, в котором встретятся 22-я ракетка мира теннисистка Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, занимающая 50-ю строчку мирового рейтинга.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, который начнётся не ранее 16:00 мск.

Счёт личных встреч равный — 3-2 в пользу Александровой. Кудерметова выигрывала в Ухане на харде и в Нюрнберге на грунте, Александрова — в Аделаиде и Хертогенбосхе (дважды).

Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини.