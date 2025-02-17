Александрова — Кудерметова: текстовая онлайн-трансляция матча первого круга в Дохе
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Сегодня, 17 февраля, в Дубае (ОАЭ) состоится матч первого круга турнира категории WTA-1000, в котором встретятся 22-я ракетка мира теннисистка Екатерина Александрова и Вероника Кудерметова, занимающая 50-ю строчку мирового рейтинга.
Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 16:25 МСК
22
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Не начался
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50
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию поединка, который начнётся не ранее 16:00 мск.
Счёт личных встреч равный — 3-2 в пользу Александровой. Кудерметова выигрывала в Ухане на харде и в Нюрнберге на грунте, Александрова — в Аделаиде и Хертогенбосхе (дважды).
Турнир в Дубае с призовым фондом $ 3 664 963 проходит с 16 по 22 февраля. Действующей чемпионкой является итальянская теннисистка Жасмин Паолини.
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