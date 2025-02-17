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«Все должны уважать это решение». Ига Швёнтек — об отстранении экс-тренера Рыбакиной

«Все должны уважать это решение». Ига Швёнтек — об отстранении экс-тренера Рыбакиной
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Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о решении WTA оставить в силе отстранение бывшего тренера представительницы Казахстана Елены Рыбакиной Стефано Вукова за нарушение кодекса поведения WTA-тура.

«Думаю, что все должны уважать это решение, потому что мы должны верить, что весь процесс прошёл в соответствии с корректными правилами. Каждый личный тренер должен принять кодекс поведения, если они хотят быть в WTA-туре. Поэтому я, конечно, надеюсь, что WTA делает всё, чтобы сделать нашу среду безопасной», — приводит слова Швёнтек Yahoo Sports.

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