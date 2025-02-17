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Чилич — о матче с Алькарасом: надеюсь, наша встреча будет весёлой

Чилич — о матче с Алькарасом: надеюсь, наша встреча будет весёлой
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Хорватский теннисист Марин Чилич поделился ожиданиями от предстоящего матча первого круга турнира ATP-500 в Дохе с испанцем Карлосом Алькарасом. Встреча состоится сегодня, 17 февраля.

Доха (м). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 17:30 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Не начался
1 2 3
         
         
Марин Чилич
Хорватия
Марин Чилич
М. Чилич

«Интересно будет посмотреть, как всё сложится, это весьма интересный способ начать сезон! Я хочу сыграть ещё много матчей с лучшими игроками мира, так что эта встреча — большой вызов. Мне очень нравится наблюдать за Карлосом, и я надеюсь, что наша встреча будет весёлой.

Мы хорошо знаем друг друга, потому что встречались несколько раз. Невероятно, какого успеха он добился за последнее время. Фантастический, креативный игрок, который будет на вершине мирового тенниса в течение многих лет», — приводит слова Чилича Punto De Break.

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