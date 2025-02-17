Анастасия Потапова с «баранкой» обыграла Хаддад-Майю в первом круге турнира в Дубае
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33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований она одержала разгромную победу над представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей (16-й номер рейтинга) — 6:3, 6:0.
Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 10:10 МСК
16
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
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33
Анастасия Потапова
А. Потапова
Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Потапова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Хаддад-Майи ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.
Во втором круге «тысячника» в Дубае Анастасия Потапова сыграет с украинкой Даяной Ястремской.
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