Анастасия Потапова с «баранкой» обыграла Хаддад-Майю в первом круге турнира в Дубае

33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований она одержала разгромную победу над представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей (16-й номер рейтинга) — 6:3, 6:0.

Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Потапова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Хаддад-Майи ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге «тысячника» в Дубае Анастасия Потапова сыграет с украинкой Даяной Ястремской.