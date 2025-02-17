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Анастасия Потапова с «баранкой» обыграла Хаддад-Майю в первом круге турнира в Дубае

Анастасия Потапова с «баранкой» обыграла Хаддад-Майю в первом круге турнира в Дубае
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33-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований она одержала разгромную победу над представительницей Бразилии Беатрис Хаддад-Майей (16-й номер рейтинга) — 6:3, 6:0.

Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 10:10 МСК
Беатрис Хаддад-Майя
16
Бразилия
Беатрис Хаддад-Майя
Б. Хаддад-Майя
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0
6 		6
         
Анастасия Потапова
33
Россия
Анастасия Потапова
А. Потапова

Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Потапова выполнила одну подачу навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Хаддад-Майи ни одного эйса, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге «тысячника» в Дубае Анастасия Потапова сыграет с украинкой Даяной Ястремской.

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