Диана Шнайдер уверенно обыграла Френх на старте «тысячника» в Дубае
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13-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований она уверенно обыграла представительницу Польши Магдалену Френх (28-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 6:2.
Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 10:10 МСК
13
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
28
Магдалена Френх
М. Френх
Встреча продолжалась 1 час 17 минут. За это время Шнайдер выполнила одну подачу навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала пять брейк-пойнтов из семи. На счету Френх два эйса, две двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 12.
Во втором круге турнира в Дубае Диана Шнайдер сыграет с чешской теннисисткой Линдой Носковой (35-я ракетка мира).
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