Маттео Берреттини: мне жаль Синнера, который стал жертвой ошибки

35-я ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини поддержал соотечественника Янника Синнера на фоне его трёхмесячной дисквалификации за допинг.

«Я верю в спорт. Не знаю, что произошло между различными организациями, я не юрист, и это не моё дело. Мне только жаль такого парня, как Синнер, который, как показывают документы, стал жертвой ошибки. Но Янник сильнее всех нас, он вернётся.

Я всегда поддерживал Синнера и считал, что его положительный тест — это результат ошибки. Могу себе представить, что для него это трудное время. Писал ли я ему? Нет, я уважаю его стремление к уединению», — приводит слова Берреттини La Stampa.