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Дарья Касаткина неожиданно проиграла 89-й ракетке Кырсте в первом круге турнира в Дубае

Дарья Касаткина неожиданно проиграла 89-й ракетке Кырсте в первом круге турнира в Дубае
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге она потерпела неожиданное поражение от румынки Сораны Кырсти (89-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 4:6.

Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 11:45 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		4
6 		6
         
Сорана Кырстя
89
Румыния
Сорана Кырстя
С. Кырстя

Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Кырсти девять эйсов, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.

Во втором круге «тысячника» в Дубае Сорана Кырстя сыграет с американкой Алисией Паркс, преодолевшей квалификацию.

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