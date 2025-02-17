Дарья Касаткина неожиданно проиграла 89-й ракетке Кырсте в первом круге турнира в Дубае

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге она потерпела неожиданное поражение от румынки Сораны Кырсти (89-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 4:6.

Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Касаткина не выполнила подач навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми. На счету Кырсти девять эйсов, три двойные ошибки и шесть реализованных брейк-пойнтов из шести заработанных.

Во втором круге «тысячника» в Дубае Сорана Кырстя сыграет с американкой Алисией Паркс, преодолевшей квалификацию.