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Елена Остапенко проиграла японке Учижиме в первом круге турнира WTA-1000 в Дубае

Елена Остапенко проиграла японке Учижиме в первом круге турнира WTA-1000 в Дубае
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26-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от японки Моюко Учижимы (62-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6. Напомним, на прошлой неделе Остапенко играла в финале турнира аналогичной категории в Дохе (Катар).

Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 13:20 МСК
Моюка Учижима
62
Япония
Моюка Учижима
М. Учижима
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		3
         
Елена Остапенко
26
Латвия
Елена Остапенко
Е. Остапенко

Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Остапенко выполнила пять подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Учижимы семь эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.

Во втором круге «тысячника» в Дубае Моюка Учижима сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.

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