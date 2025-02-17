Елена Остапенко проиграла японке Учижиме в первом круге турнира WTA-1000 в Дубае
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26-я ракетка мира латвийская теннисистка Елена Остапенко завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) в одиночном разряде. В первом круге она потерпела поражение от японки Моюко Учижимы (62-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 3:6. Напомним, на прошлой неделе Остапенко играла в финале турнира аналогичной категории в Дохе (Катар).
Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 13:20 МСК
62
Моюка Учижима
М. Учижима
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
|
|3
26
Елена Остапенко
Е. Остапенко
Матч продолжался 1 час 29 минут. За это время Остапенко выполнила пять подач навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из шести. На счету Учижимы семь эйсов, три двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 12.
Во втором круге «тысячника» в Дубае Моюка Учижима сыграет с Еленой Рыбакиной из Казахстана.
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