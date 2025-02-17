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«Верю, что процесс прошёл честно». Ига Швёнтек — о дисквалификации Янника Синнера

«Верю, что процесс прошёл честно». Ига Швёнтек — о дисквалификации Янника Синнера
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Вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась о трёхмесячной дисквалификации лидера ATP итальянца Янника Синнера за допинг.

«Каждый случай индивидуален. Из-за своих ситуаций мы с Янником даже в какой-то мере стали знаменитостями (улыбается), помимо игры в теннис. Все думают об этом с сотни разных точек зрения, однако я стараюсь опираться на факты и читать документы. Верю, что в конечном итоге процесс прошёл честно.

Не общалась с Янником, но предполагаю, что для него были непростые времена, тяжёлый процесс. Я прошла через что-то похожее и не желаю ни одному игроку такого. Надеюсь, что скоро всё закончится и он просто вернётся в теннис», — приводит слова Швёнтек сайт турнира в Дубае.

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