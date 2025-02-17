Виктория Азаренко одержала волевую победу над Калининой в первом круге турнира в Дубае

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований она в непростой борьбе одолела украинку Ангелину Калинину (51-й номер рейтинга) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Матч продолжался 2 часа 55 минут. За это время Азаренко выполнила четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Калининой восемь эйсов, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Во втором круге «тысячника» в Дубае Виктория Азаренко сразится с полькой Игой Швёнтек.