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Виктория Азаренко одержала волевую победу над Калининой в первом круге турнира в Дубае

Виктория Азаренко одержала волевую победу над Калининой в первом круге турнира в Дубае
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Двукратная победительница турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко вышла во второй круг на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). На старте соревнований она в непростой борьбе одолела украинку Ангелину Калинину (51-й номер рейтинга) — 2:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 13:15 МСК
Виктория Азаренко
34
Беларусь
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
2 		7 7 6
6 		6 4 4
         
Ангелина Калинина
51
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

Матч продолжался 2 часа 55 минут. За это время Азаренко выполнила четыре подачи навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Калининой восемь эйсов, пять двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Во втором круге «тысячника» в Дубае Виктория Азаренко сразится с полькой Игой Швёнтек.

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