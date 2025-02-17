Аманда Анисимова не смогла выйти во второй круг турнира в Дубае, уступив Кесслер

18-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге она уступила соотечественнице Маккартни Кесслер (53-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 3:6. Напомним, на прошлой неделе Анисимова выиграла турнир аналогичной категории в Дохе (Катар).

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Анисимова выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Кесслер один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге Дубая Маккартни Кесслер сразится с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф.