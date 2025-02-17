Аманда Анисимова не смогла выйти во второй круг турнира в Дубае, уступив Кесслер
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18-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге она уступила соотечественнице Маккартни Кесслер (53-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 3:6. Напомним, на прошлой неделе Анисимова выиграла турнир аналогичной категории в Дохе (Катар).
Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 15:05 МСК
53
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
2 : 0
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|3
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|6
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|3
18
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Анисимова выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Кесслер один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.
Во втором круге Дубая Маккартни Кесслер сразится с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф.
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