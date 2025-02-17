Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Аманда Анисимова не смогла выйти во второй круг турнира в Дубае, уступив Кесслер

Аманда Анисимова не смогла выйти во второй круг турнира в Дубае, уступив Кесслер
Комментарии

18-я ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге она уступила соотечественнице Маккартни Кесслер (53-й номер рейтинга) со счётом 2:6, 3:6. Напомним, на прошлой неделе Анисимова выиграла турнир аналогичной категории в Дохе (Катар).

Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 15:05 МСК
Маккартни Кесслер
53
США
Маккартни Кесслер
М. Кесслер
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		3
         
Аманда Анисимова
18
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Матч продолжался 1 час 8 минут. За это время Анисимова выполнила две подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Кесслер один эйс, одна двойная ошибка и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти.

Во втором круге Дубая Маккартни Кесслер сразится с третьей ракеткой мира американкой Кори Гауфф.

Календарь турнира в Дубае
Сетка турнира в Дубае
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android