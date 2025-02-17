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Джокович и Вердаско разгромили Бублика и Хачанова в первом круге парного турнира в Дохе

Джокович и Вердаско разгромили Бублика и Хачанова в первом круге парного турнира в Дохе
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Сербский теннисист Новак Джокович и испанец Фернандо Вердаско успешно стартовали на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар) в парном разряде. В первом круге они разромили представителя Казахстана Александра Бублика и россиянина Карена Хачанова — 6:1, 6:1.

Доха — парный разряд (м). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 16:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Фернандо Вердаско
Испания
Фернандо Вердаско
Н. Джокович Ф. Вердаско
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
А. Бублик К. Хачанов

Матч продолжался 50 минут. За это время Джокович и Вердаско выполнили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали пять брейк-пойнтов из девяти. На счету Бублика и Хачанова ни одного эйса, одна двойная ошибка и один заработанный брейк-пойнт.

Во втором круге Джокович и Вердаско сыграют с двукратными победителями турниров «Большого шлема» в паре, дуэтом Харри Хелиоваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания).

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