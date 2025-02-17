14-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер снялся с турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). Его заменит лаки-лузер Отто Виртанен из Финляндии, который в первом круге соревнований сразится с 39-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем.

Напомним, ранее Умбер стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В финале он одолел 96-ю ракетку мира Хамада Меджедовича из Сербии. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4. Француз выиграл свой седьмой финал категории ATP из девяти.

Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он обыграл чеха Якуба Меншика. Соревнования в Дохе проходят с 17 по 22 февраля.