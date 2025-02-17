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Вердаско иронично прокомментировал победу над Бубликом и Хачановым на турнире в Дохе

Вердаско иронично прокомментировал победу над Бубликом и Хачановым на турнире в Дохе
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Испанский теннисист Фернандо Вердаско высказался о победе в первом круге на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар) в парном разряде. Вместе с сербом Новаком Джоковичем он разромил представителя Казахстана Александра Бублика и россиянина Карена Хачанова — 6:1, 6:1.

Доха — парный разряд (м). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 16:10 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Фернандо Вердаско
Испания
Фернандо Вердаско
Н. Джокович Ф. Вердаско
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
1 		1
         
Александр Бублик
Казахстан
Александр Бублик
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
А. Бублик К. Хачанов

«Я должен сказать, что после этого матча мне не стоит играть во втором круге… Мне нужно просто уйти на пенсию с победой. Большое спасибо, что пришли. Увидимся в среду», — сказал Вердаско после встречи.

Во втором круге Джокович и Вердаско сыграют с двукратными победителями турниров «Большого шлема» в паре, дуэтом Харри Хелиоваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания).

Ранее Вердаско объявил о завершении карьеры. Турнир категории ATP-500 в Дохе (Катар) станет последним для спортсмена.

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