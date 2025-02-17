Вердаско иронично прокомментировал победу над Бубликом и Хачановым на турнире в Дохе

Испанский теннисист Фернандо Вердаско высказался о победе в первом круге на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар) в парном разряде. Вместе с сербом Новаком Джоковичем он разромил представителя Казахстана Александра Бублика и россиянина Карена Хачанова — 6:1, 6:1.

«Я должен сказать, что после этого матча мне не стоит играть во втором круге… Мне нужно просто уйти на пенсию с победой. Большое спасибо, что пришли. Увидимся в среду», — сказал Вердаско после встречи.

Во втором круге Джокович и Вердаско сыграют с двукратными победителями турниров «Большого шлема» в паре, дуэтом Харри Хелиоваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания).

Ранее Вердаско объявил о завершении карьеры. Турнир категории ATP-500 в Дохе (Катар) станет последним для спортсмена.