Вердаско иронично прокомментировал победу над Бубликом и Хачановым на турнире в Дохе

Испанский теннисист Фернандо Вердаско высказался о победе в первом круге на турнире категории ATP-500 в Дохе (Катар) в парном разряде. Вместе с сербом Новаком Джоковичем он разромил представителя Казахстана Александра Бублика и россиянина Карена Хачанова — 6:1, 6:1.
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«Я должен сказать, что после этого матча мне не стоит играть во втором круге… Мне нужно просто уйти на пенсию с победой. Большое спасибо, что пришли. Увидимся в среду», — сказал Вердаско после встречи.
Во втором круге Джокович и Вердаско сыграют с двукратными победителями турниров «Большого шлема» в паре, дуэтом Харри Хелиоваара (Финляндия)/Генри Паттен (Великобритания).
Ранее Вердаско объявил о завершении карьеры. Турнир категории ATP-500 в Дохе (Катар) станет последним для спортсмена.
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