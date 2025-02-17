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Уго Умбер заявил, что снялся с турнира в Дохе, чтобы избежать выгорания

Уго Умбер заявил, что снялся с турнира в Дохе, чтобы избежать выгорания
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14-я ракетка мира французский теннисист Уго Умбер ответил, почему снялся с турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар).

«Досадно сразу же после титула сосредотачиваться на другом турнире. Я планирую немного насладиться победой. Не хочу, чтобы получилось как в прошлом году, когда выгораешь от такого количества матчей», — заявил Умбер.

Умбера заменит лаки-лузер Отто Виртанен из Финляндии, который в первом круге соревнований сразится с 39-й ракеткой мира португальцем Нуну Боржешем.

Напомним, ранее Умбер стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция). В финале он одолел 96-ю ракетку мира Хамада Меджедовича из Сербии. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4. Француз выиграл свой седьмой финал категории ATP из девяти.

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