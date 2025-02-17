Янчук — о Медведеве: он себя ещё покажет в этом сезоне

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о неудачном выступлении соотечественника Даниила Медведева в текущем сезоне. В полуфинале турнира категории ATP-250 в Марселе (Франция) он потерпел поражение от серба Хамада Меджедовича, занимающего 96-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 3:6, 2:6.

«Я думаю, что постепенно он возвращается на былой уровень. Он впервые выиграл два матча, это уже хорошо. Ему нужно нащупать свою игру, и он пытается это сделать. Где-то соперники превосходят в мощи и скорости, но я думаю, что Даниил себя ещё покажет в этом сезоне», — приводит слова Янчука ТАСС.

Напомним, ранее Медведев проиграл 92-й ракетке мира Маттии Беллуччи в матче второго круга турнира категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды), а также уступил американцу Лёнеру Тину (121) во втором круге Открытого чемпионата Австралии — 2025.