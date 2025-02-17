Вероника Кудерметова обыграла Екатерину Александрову в первом круге турнира в Дубае
Поделиться
Российская теннисистка 50-я ракетка мира Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге она одержала волевую победу над соотечественницей Екатериной Александровой. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу Кудерметовой.
Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 16:25 МСК
22
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|3
|
|6
|6
50
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Матч продолжался 2 часа 11 минут. За это время Кудерметова выполнила девять подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Александровой три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге «тысячника» в Дубае Вероника Кудерметова сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 февраля 2025
-
19:21
-
19:06
-
18:42
-
18:20
-
17:49
-
17:39
-
17:23
-
17:01
-
16:19
-
16:11
-
16:03
-
14:51
-
13:00
-
12:55
-
12:07
-
11:27
-
11:25
-
10:53
-
10:29
-
10:15
-
10:01
-
09:50
-
09:30
-
09:24
-
09:17
-
08:30
-
08:13
-
07:47
-
02:58
-
02:39
-
01:21
-
00:59
-
00:53
-
00:27
- 16 февраля 2025
-
23:57