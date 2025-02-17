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Вероника Кудерметова обыграла Екатерину Александрову в первом круге турнира в Дубае

Вероника Кудерметова обыграла Екатерину Александрову в первом круге турнира в Дубае
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Российская теннисистка 50-я ракетка мира Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). В первом круге она одержала волевую победу над соотечественницей Екатериной Александровой. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:3 в пользу Кудерметовой.

Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 16:25 МСК
Екатерина Александрова
22
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 3
3 		6 6
         
Вероника Кудерметова
50
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Матч продолжался 2 часа 11 минут. За это время Кудерметова выполнила девять подач навылет, не допустила двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Александровой три эйса, четыре двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге «тысячника» в Дубае Вероника Кудерметова сразится с первой ракеткой мира Ариной Соболенко.

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