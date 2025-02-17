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Федерация тенниса Италии планирует внедрить пятый турнир «Большого шлема» — источник

Федерация тенниса Италии планирует внедрить пятый турнир «Большого шлема» — источник
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Федерация тенниса Италии сделала предложение турниру категории «Мастерс» в Мадриде в размере $ 550 млн, чтобы выкупить их соревнования и попытаться создать пятый турнир «Большого шлема». Об этом сообщает La Stampa.

Итальянская федерация планирует объединить турниры в Мадриде и Риме и расширить соревнования до двух недель, сделав полноценный мэйджор, который станет пятым в туре.

Кроме того, проект расширения Федерации тенниса Италии будет включать строительство нового стадиона, чтобы вместить аудиторию новых болельщиков. В 2024 году «Мастерс» в Риме собрал более 358 000 зрителей, отмечает La Stampa.

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