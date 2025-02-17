Дрейпер: не думаю, что отстранение Синнера пойдёт на пользу теннису

16-я ракетка мира британский теннисист Джек Дрейпер высказался о трёхмесячной дисквалификации лидера ATP итальянца Янника Синнера за допинг.

«Не думаю, что отстранение первой ракетки мира и человека, который творит невероятные вещи, пойдёт на пользу теннису. Он скоро вернётся, и я желаю ему всего наилучшего. Надеюсь, что с ним всё будет в порядке. Знаю Янника, он хороший друг. Я уверен, что он не сделал бы ничего преднамеренно. Но, очевидно, таков спорт, и мы должны нести ответственность за то, что с нами происходит», — приводит слова Дрейпера Sky Sports.

Напомним, в марте 2024 года Синнер дважды сдал положительный тест на стероид клостебол. Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) признало его невиновным, однако ВАДА подало апелляцию, которую Спортивный арбитражный суд (CAS) должен был рассмотреть в апреле 2025 года. 15 февраля ВАДА объявило, что заключило с Синнером соглашение, по которому его отстранили на три месяца, а агентство отозвало свою апелляцию.