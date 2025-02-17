Онс Жабер завершила выступление на турнире в WTA-1000 Дубае

32-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). На старте турнира она проиграла 46-й ракетке мира американке Питон Стирнс. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу Стирнс.

Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время Жабер выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Стирнс три эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) американская теннисистка сыграет с восьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь.