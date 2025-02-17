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Онс Жабер завершила выступление на турнире в WTA-1000 Дубае

Онс Жабер завершила выступление на турнире в WTA-1000 Дубае
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32-я ракетка мира тунисская теннисистка Онс Жабер не смогла выйти во второй круг турнира категории WTA-1000 в Дубае (ОАЭ). На старте турнира она проиграла 46-й ракетке мира американке Питон Стирнс. Встреча завершилась со счётом 7:6, 6:4 в пользу Стирнс.

Дубай (ж). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 17:40 МСК
Онс Жабер
32
Тунис
Онс Жабер
О. Жабер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4
7 8 		6
         
Питон Стирнс
46
США
Питон Стирнс
П. Стирнс

Матч продолжался 1 час 56 минут. За это время Жабер выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из пяти. На счету Стирнс три эйса, две двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Во втором круге турнира WTA-1000 в Дубае (ОАЭ) американская теннисистка сыграет с восьмой ракеткой мира китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Календарь турнира WTA-1000 в Дубае
Сетка турнира WTA-1000 в Дубае
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