Карлос Алькарас успешно стартовал на турнире ATP-500 в Дохе, в двух сетах обыграв Чилича

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). На старте турнира он обыграл 192-ю ракетку мира хорвата Марина Чилича. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4.

Встреча продлилась 1 час 39 минут. В её рамках Карлос четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Чилича три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.

Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он одолел чеха Якуба Меншика. Соревнования в Дохе проходят с 17 по 22 февраля.