Карлос Алькарас успешно стартовал на турнире ATP-500 в Дохе, в двух сетах обыграв Чилича
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас вышел во второй круг турнира категории ATP-500 в Дохе (Катар). На старте турнира он обыграл 192-ю ракетку мира хорвата Марина Чилича. Матч завершился со счётом 6:4, 6:4.
Доха (м). 1-й круг
17 февраля 2025, понедельник. 18:35 МСК
3
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
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|3
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192
Марин Чилич
М. Чилич
Встреча продлилась 1 час 39 минут. В её рамках Карлос четыре раза подал навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 10 заработанных. На счету Чилича три эйса, пять двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из пяти заработанных.
Действующим чемпионом турнира в Дохе является российский теннисист Карен Хачанов. В прошлогоднем финале он одолел чеха Якуба Меншика. Соревнования в Дохе проходят с 17 по 22 февраля.
Комментарии
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